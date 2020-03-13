Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kaydı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen A.K. yakalandı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen ve örgüte müzahir bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.