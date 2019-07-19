Son Dakika Haberleri: Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

2 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.

Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Muradiye D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Zanlı, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüphelinin telefonunda iki ByLock kaydının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgütün kurumunda SGK kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maçka Parkı'nda güpegündüz kapkaç! Ağaçların arasından çıkıp genç kadının çantasını çaldılar Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Mahkemedeki skandalın ardından cezaevinde de rahat durmayan FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:15:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]