Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Muradiye
D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Zanlı, Atakum Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Saray
Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerine teslim edilen şüphelinin telefonunda iki ByLock kaydının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgütün kurumunda SGK kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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