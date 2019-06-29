Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:33 Kaynak: AA
'un Alaçam
ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı tutuklandı.
Alaçam Jandarma
Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve öğretmenlikten ihraç edilmiş B.K'yi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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