Son Dakika Haberleri: Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı tutuklandı.

Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Alaçam ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı tutuklandı.

Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve öğretmenlikten ihraç edilmiş B.K'yi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:33 Kaynak: AA
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