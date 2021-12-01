Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 Irak uyruklu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 4 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, S.A.M.M, R.A.M.M, S.A.M.M ve W.A.M.M'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan S.A.M.M. ve R.A.M.M, işlemelerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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