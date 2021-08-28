Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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