Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 36,35 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü E.Ş. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika