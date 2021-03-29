Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı - Son Dakika

Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı

29.03.2021 17:11
Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı, System.String[]

Samsun'da, atık su sorununu çözmek için Çarşamba ilçesinde yapımı süren 9 milyon 855 bin avro bedelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde 18'inin tamamlandığı bildirildi.

Samsun'da, atık su sorununu çözmek için Çarşamba ilçesinde yapımı süren 9 milyon 855 bin avro bedelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde 18'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza attığı, Samsun Bafracalı Mahallesi'nde inşa edilen tesisin de 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yatırımlarında Samsun'u bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması, bizim için öncelikli konu. Kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri de Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. 9 milyon 855 bin avro bedelli bir proje. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde tesiste günlük 15 bin metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık da ilçedeki nüfus artışı dikkate alınarak tesisin kapasitesinin 19 bin metreküpe ulaşacağına işaret ederek, "Çarşamba ilçesinin tamamının atık suları Avrupa standartlarında arıtılarak, alıcı ortamına zararsız şekilde verilecek." ifadesini kullandı.

Mustafa Demir, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret         
18:32
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman         
17:22
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası 'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası         
16:21
Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti         
16:04
AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi         
15:52
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 19:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei