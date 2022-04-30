Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

30.04.2022 03:07
Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Irak uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu dernek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde iftar programı düzenledi.

İftarın ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti. Bu kişiler, tedavi altına alındı.

Irak uyruklu Abit Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Vali Dağlı: 'Rabb'im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin' Vali Dağlı: 'Rabb'im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin' Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversite, Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 03:13:37. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement