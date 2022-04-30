Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi

30.04.2022 04:31

Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi Samsun'da iftar yemeğinden zehirlenen yaklaşık 90 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi

SAMSUN - Samsun'da iftar yemeğinden zehirlenen yaklaşık 90 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için OMÜ Yaşam Merkezinde iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine katılan aralarında Irak, Suriye, Fas, Filistin, Cezayir, Ürdün, Mısır, Sudan, Kamerun ve Yemenli öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 90 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlendiler. Kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındılar. Öğrenciler yemekte tavuklu pilav, çorba ve dolma yediklerini, zehirlendiklerini anlayınca ambulansla ile hastaneye kaldırıldıklarını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi - Son Dakika


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