Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu - Son Dakika
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Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

6 saat önce

Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurduSAMSUN'da Burak A. (27) yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Orhan Kuruoğlu'nu (24), tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

SAMSUN'da Burak A. (27) yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Orhan Kuruoğlu'nu (24), tabanca ile ayağından vurarak yaraladı. Olay, saat 15: 30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Kuruoğlu trafiğin durduğu sırada yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan bir grupla yan bakma meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Burak A., park halindeki aracından aldığı tabancısı ile Orhan Kuruoğlu'na ateş etti. Kurtoğlu, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kuruoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaya olarak kaçan şüpheli Burak A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

Burak A, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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