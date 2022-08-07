Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

07.08.2022 16:46
Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu.

Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Fransa'dan izne gelen 8 yaşındaki Emirhan Ö., dedesini evinin önünde ateş yaktığı sırada üzerindeki kıyafetin tutuşmasıyla her iki bacağından da yanarak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Eminhan Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada Samsun'da misafirlikte bulunan baba İsmail Ö. ile eşi Camile Ö., oğullarının yandığı haberini alınca araçları ile Çarşamba ilçesine hareket etti. Ancak yolda ambulansın çocuğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bilgisi gelince yarı yoldan geri dönen çift, tekrar Samsun'a yöneldi. Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Çevre Yolu'nda İsmail Ö. idaresindeki AD 082 HZ Fransa plakalı cipe Kubilay H. yönetimindeki 55 BDL 94 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kübra H. yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeylerinin olmadığını belirten anne Cemile Ö. ise, oğlunu taşıyan ambulansın yanlarından geçtiğini görünce ambulansı durdurup peşine düştü. Kadının çırpınışları üzerine anneyi oğlunun yanına alan sağlık görevlileri hastaneye gitti. Yanarak yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı 4'üncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 4'üncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Araştırma, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:46:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement