Samsun'da yangın: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da yangın: 1 ölü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahitin Yıldırım'ın evindeki kanepede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan 59 yaşındaki Sebahittin Yıldırım dumandan zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri Yıldırım'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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