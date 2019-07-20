Samsun'da yangın
1 saat önce
Samsun'da, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:57 Kaynak: AA
'da, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tekkeköy
ilçesi Kirazlık mevkisinde temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bu arada, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.
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