Samsun'da yangın
1 saat önce
Samsun'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:34 Kaynak: AA
'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Tekkeköy
ilçesi Kirazlık mevkisinde temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri de söndürme çalışmalarına arazözlerle destek verdi.
Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
Güvenlik güçlerinin de çevrede önlem aldığı yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
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