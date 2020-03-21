Samsun'da yangın - Son Dakika

Samsun'da yangın
6 saat önce
Samsun'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Samsun'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Bahakeskin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar gençlerin kaldığı öğrenilen evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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