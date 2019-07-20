Son Dakika Haberleri: Samsun'da yangın (2)
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Samsun'da yangın (2)

1 saat önce

Samsun'da, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Samsun'da, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bu arada, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.
Samsun'da yangın (2)
İtfaiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:03 Kaynak: AA
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