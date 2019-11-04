Son Dakika Haberleri: Samsun'da yangın paniği
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yangın paniği

Samsun'da yangın paniği

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcunun çatısında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Samsun'da yangın paniği, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcunun çatısında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu.


Olay, ilkadım ilçesi Kuyumcular Çarşısı girişindeki bir kuyumcu dükkanının çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya su yalıtımı yapılırken, malzemeler alev aldı. Bir anda yanan malzemeler nedeniyle, binadaki iş yerleri dumanla doldu. Olay yerine anında intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla etrafı saran dumanlar, çevredeki vatandaşlar ve esnafta panik oluşturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, önlem aldılar.


Yangına tanık olan kuyumcu çalışanları, "Çatıda su sızıntısından dolayı yalıtım yapılıyordu. Zannediyoruz ki o esnada yangın başladı. Bir anda iş yerini duman sardı. Hemen itfaiyeyi aradık ve yangını söndürdüler. Yangın büyümeden kontrol altına alındı" dediler.


Yangında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı maddi zarar meydana geldi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:27:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da yangın paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]