Samsun'da yangın paniği - Son Dakika

Samsun'da yangın paniği

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıkaya mahallesinde bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Irak uyruklu 4 kişinin yaşadığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.