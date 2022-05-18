Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

18.05.2022 14:44
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da ocakta unutulan tencereden çıkan duman paniğe yol açtı.

Samsun'da ocakta unutulan tencereden çıkan duman paniğe yol açtı. Ufak çaplı yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Yangın, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Cingöz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa (71) ve Emine Ö.(68) çiftinin evlerinin mutfağında tencereden yangın çıktı. Evin penceresinden çıkan dumanı gören vatandaşlar 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangından çıkan dumandan ise yaşlı çift etkilendi. Mustafa Ö. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılırken, durumu iyi olan Emine Ö.'ye ise çevredeki vatandaşlar ayran ikram etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, İlkadım, Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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