Samsun'da yangında yaralanan genç kadın öldü - Son Dakika
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Samsun'da yangında yaralanan genç kadın öldü

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan sara hastası kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'da yangında yaralanan genç kadın öldü, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan sara hastası kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta Fatma Çakır'ın (29) evde yalnız bulunduğu sırada gece elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangını gören komşuları eve girerek, yatak odasında elektrik sobasının üzerine düşmüş halde buldukları Çakır'ı dışarı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve sara hastası olduğu öğrenilen Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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