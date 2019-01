Samsun'da Yangınlarda Yüzde 30 Düşüş

Samsun'da 2018 yılında bir önceki yıla göre yangınlarda yaklaşık yüzde 30 oranında bir düşüş meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre; 2018 yılında bin 800 yangın meydana geldi. Bu yangınların 503'ünü konut, 148'ini iş yeri, 217'sini araç, 381'ini ot ve 264'ünü çöp yangını oluşturdu, 287'si ise diğer nedenlerle meydana geldi.



En fazla yangın elektrikten kaynaklandı



İş yeri ve konutlarda meydana gelen yangınların çıkma nedenlerinde ise en fazla payı elektrik oluşturdu. İş yeri ve konutlarda meydana gelen 651 yangının 209'u elektrikten, 151'i bacalardan kaynaklandı. 79 yangın gazlı ve elektrikli cihazlardan meydana geldi. 72 yangın soba ve külü, kaynak ve kesme, makine, ısıl işlem, mangal, ocak, bacadan kaynaklanırken, 27 yangın ise kasıt ve sabotajdan oluştu. Sigaradan kaynaklanan yangın sayısı ise 24. Çocukların ateşle oynamasından kaynaklanan yangın sayısı 23 iken 11 yangın ise LPG-CNG patlama ve parlamadan meydana geldi. 27 yangının kaynaklandığı sebep tespit edilemezken 28 yangını ise diğer nedenler oluşturdu.



315 trafik kazasına müdahale edildi



İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2018 yılında ayrıca, 315 trafik kazasına, bin 536 kurtarma olayına, 72 sahil can kurtarma olayına, bin 132 güvenlik tedbirine, 111 yangın zannına (asılsız ihbar), 98 su tahliyesine de müdahale etti.



Toplam olaylarda 45 kişi hayatını kaybetti



2018 yılı içerisinde İtfaiye Daire Başkanlığının müdahale ettiği olaylarda 45 kişi hayatını kaybederken 270 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.



"Yangınlarda yüzde 30 bir düşüş meydana geldi"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 2018 yılında meydana gelen yangınlarda 2017'ye göre düşüş gözlendiğini söyledi. Yangınlarda yaklaşık yüzde 30 oranında bir düşüş meydana geldiğini ifade eden Zengin, "Bu azalmalarda sık sık basın yoluyla yaptığımız uyarıların etkisi de etkili olmuş olabilir. 2017 yılında 2 bin 646 olan yangın sayısı 2018 yılında bin 800'e kadar gerilemiş. Bunun yanında 2018 yılı özellikle hayvan kurtarmalarında çok artışın yaşandığı bir yıl oldu. Yaklaşık yüzde 30 civarında kurtarma olayında artış meydana geldi. Bu rakamlar ise ihbarlara itfaiyenin duyarsız kalmadığını gösteriyor" dedi.



"Vatandaşları bilinçlendirmeye devam edeceğiz"



Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Zengin, "Her zaman vatandaşları bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Bu bilinçlendirmelerin etkisini görüyoruz. Baca yangınlarını özellikle kış aylarında görüyoruz. Periyodik bir şekilde baca temizliği son derece önemli. Soba söndürülmeden o ortamda uyulmaması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Ortamın sürekli havalanması gerekiyor. Bu tür olaylarda hava ve baca çekişi olmadığı zaman ortama yayılan karbonmonoksit her zaman ölüme neden olabilir. Özellikle banyolarda tüp kullanan vatandaşlar ise ortamı mutlaka havalandırmalı. Çünkü tüpten çıkan gaz havadan ağır olduğu için zemine birikiyor. Bu da tahliyede ve havalandırmada sıkıntı oluşturuyor. Aksi takdirde su buharıyla birlikte karışan tüp gazı boğulmalara neden olabiliyor. Bu konuda hassas davranılması gerekiyor. Doğalgaz oldukça güvenli. Evini terk eden vatandaşlarımız ise olası tüp veya doğalgaz için mutlaka oda kapılarını açık bırakmaları gerekiyor. Biriken gazın patlamasına engel olabilmenin tek yolu geniş hacimler oluşturmaktır. Elektrikli cihaz tüketiminde ise bu konuda tesisatlar mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Aşırı elektrik yüklenmesinden kaçınılması lazım. Prizlerin uygun bir şekilde kullanılması önem arz ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

