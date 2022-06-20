Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

20.06.2022 14:01
Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 66 kişi yakalandı.

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 66 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 29 bin 996 kişinin güvenlik kaydı incelenerek çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

Denetimlerde 20 kişiye idari, 22 kişiye adli işlem yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Kent genelindeki denetimlerde de 243 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 27 mermi, 31 kesici/delici alet, kurusıkı tabanca, 48,98 gram sentetik uyuşturucu, 81 sentetik ecza hap, 7,15 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 12 bin 602 araç ve sürücü kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 372 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 185 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı - Son Dakika
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