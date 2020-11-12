Samsun'da yapım aşamasındaki köprü çöktü - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden köprü çöktü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen Develan hattındaki grup yolu Çal Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde 50 metre uzunluğundaki köprü, yüklenici firma tarafından yapılıyordu.
Giriş ve çıkış kısımlarında taşıyıcı kolonlar üzerine konulan köprünün üzerine beton atıldı. Betonun ağırlığına dayanamayan köprünün orta kısmı çöktü.
Çökme nedeniyle etrafı güvenlik şeridi ile kapatılan köprüde inceleme başlatıldı.
- Kaynak: AA
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