Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika
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Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı

22.08.2022 18:14
Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı

Samsun'da yaptıkları trafik kazasının ardından uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yaptıkları trafik kazasının ardından uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Maliye Polis Noktası karşısındaki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Araçlardan birinden elinde sırt çantası ile kaçan K.S. Maliye Polis Noktasında görevli polislerin peşine düşmesi sonucu yakalandı. K.S. ile kaza yapan araçta bulunan babası F.S. gözaltına alındı. E.S. ise olay yerinden kaçtı. Sırt çantasında yapılan aramada 338,80 gram metamfetamin maddesi, 0,69 gram esrar maddesi, 2 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 650 TL para ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirildi. Baba-oğul Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik polisin olay yerinden kaçan E.S.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. K.S. ile basası F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firarda olan bir kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Maliye, Samsun, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika
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