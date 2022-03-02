Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

02.03.2022 17:49

Samsun'da yaralı halde bulunan çakal, Sinop'taki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Samsun'da yaralı halde bulunan çakal, Sinop'taki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli ekipler, Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi Çamgölü mevkisinde, yaralı halde bir çakal buldu.

Muhafaza altına alındıktan sonra Sinop'ta tedavi ettirilen çakal, Yakakent ilçesine getirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ile Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, çakalı yaralı bulunduğu bölgede doğaya saldı.

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yakakent, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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