Samsun'da yaralı bulunan karaca milli parklar görevlilerine teslim edildi - Son Dakika

Samsun'da yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde bir vatandaş, jandarma ekiplerine, yol kenarında yaralı bir karaca gördüğünü bildirdi.
Ağcagüney Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordine sağlanarak yaralı karacanın ilk yardım işlemini gerçekleştirdi.
Karaca daha sonra battaniyeye sarılı olarak Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salınacak.
Kaynak: AA
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