"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi - Son Dakika
Üye Girişi

"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi

24.09.2022 12:02
"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi

Samsun'da yaralı bulunduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilen karga, iyileştikten sonra doğaya salınmasına rağmen bölgeden ayrılmadı.

Samsun'da yaralı bulunduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilen karga, iyileştikten sonra doğaya salınmasına rağmen bölgeden ayrılmadı.

Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlarca kanadı kırık olarak bulunan karga, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Burada bir ay süresince uygulanan tedaviyle iyileştirilen ve "Kırık Kanat" ismi verilen karga, daha sonra doğaya salındı. Tedavisinin tamamlanmasına rağmen OMÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi ile yanında bulanan Ziraat Fakültesi çevresini mesken tutan karga, her gün sabah saatlerinde bölgeye geliyor.

Kırık Kanat, çalışanlar ve öğrenciler tarafından mısır, ekmek, fındık ceviz, simit gibi yiyecekler verilerek besleniyor.

OMÜ Ziraat Fakültesinde çalışan Muhammet Agce, AA muhabirine, Kırık Kanat'ı her sabah beslediğini söyledi.

Karganın tahminen 7 aylık olduğunu belirten Agce, "Tedavisinin ardından doğaya salındı ama gitmedi. Burada kaldı. Biz de ellerimizle besliyoruz. En büyük keyfi ise ayakkabıların bağcıklarıyla oynamak. Yanımıza gelir gelmez ayakkabı bağcıklarımızı çözmeye başlıyor." dedi.

Agce, öğrencilerin ve çalışanların çok sevdiği Kırık Kanat'ın maskotları haline geldiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı
Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Karga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kırık Kanat' tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: "Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement