Samsun'da yaralı halde bulunan şahin Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

Samsun'da yaralı halde bulunan şahin Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi
31.12.2020 16:13
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Samsun- Ordu kara yolunda kanadı ve ayağı kırık şahin buldu.
Uçamayacak durumda olan şahini alarak besleyen jandarma personeli, daha sonra hayvanı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Yaralı şahinin tedavilerinin ardından iyileşmesi durumunda doğaya salınacağı öğrenildi.
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