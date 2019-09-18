Son Dakika Haberleri: Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası
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Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da

Samsun'un İlkadım ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bahçelievler Mahallesi Aşık Fuzuli Sokağı'nda bir engelliler derneği adına yardım topladıklarını belirten bir kadın ile erkeğin, "çocuklara ilik nakli yapılacağını" söyleyerek yardım toplamaya çalıştıkları ihbarı üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri, çalışma yürüttü.

Çevrede eşkale benzeyen kişilere yönelik çalışma sonucu Kışla Mahallesi'nde İsmail C. (57) ve Hatem D. (56) yakalandı.

İsmail C'nin, lösemili çocuklara ilik nakli yapılması amacıyla yardım topladıklarını ve dergi sattıklarını iddia etmesine rağmen yardım toplama için gerekli izin belgesi ile yanlarında dergi olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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