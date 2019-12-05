Son Dakika Haberleri: Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahisle mücadele' kapsamında yapılan çalışmalar neticesi bilgisayar işleri yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. 2.5 ay süren çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda F.O., M.S. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 645 lira para, dijital materyaller, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 3 adet banka kartı ve not kağıtları ele geçirildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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