Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

7 saat önce

SAMSUN'da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4'ü kadın 6 şüpheli yakalandı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4'ü kadın 6 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kumar ve bahis oynatıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Çevrimiçi Yasa Dışı Bahisle Mücadele Bürosu ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda şüphelileri tespit etti.  Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden G.E., G.M. ve S.M.'nin, Kıbrıs'ta yaşayan akrabaları S.İ, N.İ. ve D.İ. ile birlikte hareket ettikleri saptandı. Kıbrıs'ta yaşayan şüphelilerin Samsun'a gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis, 6 şüpheliyi İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir evde yakaladı.Evde yapılan aramada bulunan cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve ziynet eşyaları, bir miktar para ve kiralık kasa kartına el konuldu. Şüpheliler, sogularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Samsun
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:28 Kaynak: DHA
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