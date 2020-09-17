Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, iki gün önce internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin lira haksız gelir elde ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatmış, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına almıştı.