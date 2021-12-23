Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi adliyede - Son Dakika

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili gözaltın alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 aylık gizli çalışmalar sonrasında yasa dışı bahis oynatıcılarının tüm hareketlerini anlık takip etti. önceki sabah Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Siber polisi, lüks hayat yaşayan şüphelilerin herhangi bir işte çalışmadıklarını, onlarca bankada yıllık 10 milyon para hareketlerinin olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin internet yoluyla ve sair suretiyle erişim sağlanan yurt dışı menşeli yasa dışı bahiste bayilik alarak yasa dışı site aracılığıyla bahis oynattıkları ve bu yolla haksız maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanlarla birlikte 4 adet silah, 25 adet fişek, 17 bin lira para, çok sayıda senet ve banka kartlarıyla dijital materyaller ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.