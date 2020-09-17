Son dakika haber... Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahisle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahisle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin TL haksız gelir elde ettikleri' tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezde 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 adet mermi de ele geçirildi ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanlardan 8'i ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki işlemleri tamamlanan H.U. ve M.A. ise bu sabah Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Bahis, Sabah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika

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