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Samsun'da yasa dışı bahse 1 gözaltı daha

43 dakika önce

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahse 1 gözaltı daha, System.String[]

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 farklı ilde ikamet eden 120 kişinin bahis oynadığını ve 7 şüphelinin de bahis oynattığını tespit etti. Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi. İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 kişi de 5 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Ahlak polisi olayla ilgili firarda olduğu iddia edilen K.T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan K.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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