Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı

09.08.2022 16:33
Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı

Samsun'da yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ağcagüney Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.Ü.(46) adlı şahsın ikametine ve fındık bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada fındık bahçesinde ekili 55 kök kenevir bitkisi ile 300 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ü., "yasa dışı kenevir ekmek" suçundan bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çarşamba, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı - Son Dakika
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