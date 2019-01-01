Samsun'da Yasa Dışı Muayenehane Açıp Kürtaj Yapan Yabancı Uyruklu 2 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Samsun'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Zafer Mahallesi
'nde meydana geldi. Edirne
bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet bürosu ekipleri yaptıkları saha çalışması sırasında aldıkları duyum sonucu bir apartman dairesinde yasadışı kürtaj yapılan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında doktor olduğu ileri sürülen Suriye
uyruklu Rami G. (28) ve Suriye uyruklu Asma A. (40) adlı kadın gözaltına alındı. Polis
muayene için sıra bekleyen yabancı uyruklu 9 kişinin de ifadesine başvurdu. Söz
konusu iş yerinin kadın doğum polikliniği olarak kullanıldığı tespit edilirken, çeşitli materyaller ve tıbbi cihaz ile çok sayıda çeşitli tıbbi ilaca el konuldu. İfadesi alınan Asma A. adlı kadın serbest bırakılırken,
Rami G.'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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