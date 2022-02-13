SAMSUN'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla başlatılan kampanyayla Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarını söyledi.

Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı.

19 Şubat'a kadar süreceği belirtilen kampanya kapsamında Samsun'da yaşayan Ukraynalılar da destek için kentteki Atakum Halk İskelesi'nde toplandı, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarını söyledi. Grup adına konuşan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Bu kampanya, tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Türkiye'nin burada rolü çok önemli. Rusya'yı bu saldırıyı gerçekleştirmemesi için Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istiyoruz. Dünya kimin saldırgan tavır içinde olduğunu görüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın etrafındaki askeri hareketliğine son vermesini istiyoruz. Birlikteliğimiz için marşlarımızı söyleyeceğiz" dedi.