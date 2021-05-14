Samsun'da yaslandığı ırmak korkuluğunun kırılmasıyla yüksekten düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde yaslandığı ırmak korkuluğunun kırılması sonucu 5 metre yüksekten düşen çocuk yaralandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan 15 yaşındaki T.U, yaslandığı ırmak korkuluğunun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.
Vücudunda kırıklar oluşan ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan T.U, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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