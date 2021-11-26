Samsun'da yaşlı kadının telefonla 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

Samsun'da yaşlı bir kadının kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye yaklaşık bir milyon liralık altını vererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Saadet Caddesi'nde yaşayan Güsvent K'yi (82) dün telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Güsvent K, adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini belirterek eve giden kişiye yaklaşık bir milyon lira değerindeki bilezik, gerdanlık, yüzük ile cumhuriyet, reşat, ata, çeyrek altınların olduğu çantayı teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.