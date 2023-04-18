Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı

18.04.2023 16:48
Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı

Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan elektrikli motosiklete otomobil çarptı.

Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 3 çocuk ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan elektrikli motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 30. kilometresi Muşta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan E.'nin kullandığı 55 AFE 674 plakalı otomobil, refüjden geçip yaya geçidi üzerinden yolu karşısına geçmeye çalışan Yiğit Nefes idaresinde plakasız elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Yiğit Nefes ile motosiklette bulunan Ramazan Nefes ve Yasin Güdük ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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