Yedinci kattan düşen kişi öldü - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde de duruyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi İbnisina Caddesi'nde bir sitenin 7. katında yaşayan Mehmet K. (67), evinin penceresinden beton zemine düştü.

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