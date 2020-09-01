Samsun'da yeni adli yıl açılışı - Son Dakika

Samsun'da 2020-2021 yılı yeni adli yıl açılışı nedeniyle program düzenlendi.

Program Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle başladı. Törende sırasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Samsun Barosu ve Noterler Odası çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adli yıl açılışı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Kılıç, korona virüsü salgını ile mücadelede Samsun Adliyesi, İcra Daireleri ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ilk andan itibaren tedbirlerin uygulanmaya konulduğu ve devam ettirildiğini bildirdi.

Törenin ardından Samsun Adliyesi'nde Kızılay'a kan bağışı programı yapıldı. İhtiyacı olan insanlara 'can' olmak isteyen yargı mensupları ve adliye personeli burada kan verdi. Adli yıl açılış programına Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Çobanoğlu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dincer, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Noterler Odası Başkanı Hülya Akyol Bican da katıldı. - SAMSUN