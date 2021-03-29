Samsun'da yeni sanayi sitesinde hak sahiplerine uygun koşullarda dükkan alma fırsatı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da kentsel dönüşüm kapsamında taşınması planlanan Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili, Gülsan esnafının yeni yerlerine daha kolay şartlarda geçebilmeleri için fiyatta indirim sağladıklarını ve 60 ay olan vadeyi 84 aya çıkardıklarını söyledi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Toybelen Mahallesi'nde yapacağı yeni Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, şehrin büyümesine bağlı olarak kent merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin dönüştürülerek, buradaki esnafın inşa edilecek yeni sanayi sitesine taşınacağını söyledi.

Esnaf temsilcileriyle müjde paylaştıklarını belirten Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de büyük değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte. Bunun en önemlisi de belki şehirlerimizdeki sağlıksız ya da riskli olarak değerlendirebileceğimiz alanların değişimi ve dönüşümü." ifadesini kullandı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehrin tam merkezinde sıkıştığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır devam eden ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir döneminde hızla hayata geçme noktasında iradenin gösterildiği bir alan. Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen mevkisine taşınması, orada çok daha nitelikli şekilde sanayinin artan kaliteyle devam edecek olması başlı başına çok güzel bir çalışmaydı. Esnafımız taşınma sürecinde verdikleri emeğin karşılığını daha güzel alabilecekleri ortama geçerken gönül rahatlığıyla bunu yapmak için bizlerden birtakım iyileştirmeler talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ'ye esnafın talebini ilettik. Öncelikle Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum verdiği büyük destekten dolayı."

Esnafın 5 ana başlıkta iyileştirme talebiyle geldiğini dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülsan esnafının yeni yerlerine daha kolay şartlarda geçebilmeleri için fiyatta indirim sağladık. Onun dışında 60 ay olan vadeyi 84 aya çıkardık. Diğer taraftan yüzde 25 peşinatı yüzde 10'a indirmiştik. Arkasından bir yıl sonra yüzde 5'lik bir ödeme yapacaklar ve dükkanların teslim edildiği günde diğer yüzde 5'i ödeyecekler. Arada başka bir ödeme olmayacak. İnşallah dükkanlarını aldıktan sonra da taksit taksit ödemeye devam edecekler. Ardından kuraya göre belli olacak sonuçlar."

Karaaslan, yeni sanayi sitesinde Gülsan Sanayi Sitesi sakinleri öncelikli olmak üzere diğer sanayicilerin de yeni yer talebinin karşılanacağını anlatarak, "31 Mayıs'a kadar süreci olacak. Taksitlendirme ve fiyatlardaki düşüş ile kira öder gibi nitelikli bir yerin sahibi olacaklar. 200 metrekareyi daha avantajlı hale getirdik ki esnafımız işini büyütebilsin, kapasitesini artırabilsin. Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Esnaf temsilcileri yeni şartlardan memnun

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler ise açıklanan son şartlarda herkesin iş yerine geçtikten sonra kira öder gibi taksit ödeyeceğini belirterek, "100, 200 ve 300 metrekare dükkanlarda indirim yapıldı. Bu çok sevindirici bir sonuç. Herkes rahatlıkla dükkan sahibi olabilir." dedi.

Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın da 1900 esnafı ilgilendiren projenin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"TOKİ'nin sanayi sitesine öncülük etmesi, bizim için zaten büyük bir avantajdı. Sağ olsunlar, milletvekillerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile görüşme yaparak yeni düzenlemeler sağladılar. En son şekliyle güzel ve müjdeli haberler almış olduk. Bunun için emek sarf eden AK Parti Genel Başkanımız Çiğdem Karaaslan ve Samsun milletvekillerimize çok teşekkür ederiz."

Gülsan Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Platformu temsilcisi Mustafa Ay da çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.