Samsun'da yeni YKS kararları - Son Dakika

Samsun'da yeni YKS kararları

28 Haziran 2020 tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni kararları açıklandı.

28 Haziran 2020 tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni kararları açıklandı.

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Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 27-28 Haziran 2020 tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında istisnaların görüşülmesine ilişkin 25 Haziran tarihli ve 80 sayılı kararıyla; aldığı yeni kararları duyuruldu. Alınan kararla birlikte şu ifadelere yer verildi:


"27 Haziran 2020 tarihinde saat 09.30-15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ve 28 Haziran 2020 tarihinde saat 09.30-18.30 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında yer alan istisnalara ek olarak; daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına hali hazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin? rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar), plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS'nin olduğu 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - SAMSUN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yeni YKS kararları - Son Dakika

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