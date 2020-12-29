Samsun'da Yeşilçam replikleri ile hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor - Son Dakika

Samsun'da Yeşilçam replikleri ile hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor

29.12.2020 15:39
Samsun'da Yeşilçam replikleri ile hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor, System.String[]

Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi, Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişlerle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı temizlik maske, mesafe, çağrısı yapıyor.

Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi, Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişlerle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı temizlik maske, mesafe, çağrısı yapıyor.

19 Mayıs Belediyesince hazırlanıp ilçedeki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor.

Afişlerde "Çöpçüler kralı", "Şabanoğlu Şaban", "Selvi boylum al yazmalım", "Çiçek Abbas", "Neşeli günler" gibi filmlerin sahnelerinde akıllara kazınan replikler, tedbirlere uyarlanarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, "Reca ederim incinme kuzum, mesafe mühim", "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Maskesiz çıkmasa bari", "Paranın imanın bir de koronanın kimde olduğu belli olmaz", "Sevgi neydi? Maskeydi, mesafeydi, temizlikti" gibi repliklerle uyarılıyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile savaşın devam ettiğine işaret etti.

Yerel yönetimler olarak birçok tedbir aldıklarını anlatan Topaloğlu, "Fakat en büyük tedbir, kişisel olarak alınan tedbirdir. Bu yüzden temizlik maske, mesafe kuralları çok önemli. Koronavirüse dikkati çekmek amacıyla Yeşilçam repliklerini kullanarak ilçemizdeki reklam panoları için bazı çalışmalar yaptık. Çalışmayı kuralların akıllarda kalması ve vatandaşlarımıza temizlik, maske, mesafe çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Yeşilçam, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Yeşilçam replikleri ile hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor - Son Dakika


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