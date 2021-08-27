Samsun'da yetim ve mülteci çocuklar için gemiyle deniz turu düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da yetim ve mülteci çocuklar için gemiyle deniz turu düzenlendi

Samsun'da yetim ve mülteci çocuklar için gemiyle deniz turu düzenlendi

27.08.2021 07:39

Samsun İHH Yetim Birimi 2021 Yetim Günleri Yaz Etkinlikleri kapsamında merkez ile ilçelerde yaşayan yetim ve mülteci çocuklarla aileleri için Samsunum-1 gemisiyle deniz gezisi düzenlendi.

Samsun İHH Yetim Birimi 2021 Yetim Günleri Yaz Etkinlikleri kapsamında merkez ile ilçelerde yaşayan yetim ve mülteci çocuklarla aileleri için Samsunum-1 gemisiyle deniz gezisi düzenlendi.

Etkinlikte 300 çocuk ve aileleriyle İlkadım ilçesinden açılan gemi, Atakum Çobanlı İskelesi'ne kadar gidip geri döndü. Çeşitli etkinliklerle gemide zaman geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, gazetecilere, özellikle zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için 10 yıldır program düzenlediklerini söyledi.

İHH olarak onlarca ülkede yetimlere sahip çıkmaya gayret ettiklerini dile getiren Okudan, "Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarından, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. " dedi.

Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ettiklerini anlatan Okudan, "İHH olarak yeryüzünde 50 ülkede, Türkiye'de 77 şehirde bulunan 119 bini aşkın yetim çocuğun bakımını üstleniyoruz. Eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyoruz. Her yıl ise 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıyoruz. Yetim konusunda daha duyarlı bir dünya hayal ediyor ve biliyoruz ki, yetim gülerse dünya güler. " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Samsun'da yetim ve mülteci çocuklar için gemiyle deniz turu düzenlendi - Son Dakika


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