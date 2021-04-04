Samsun'da karnabahar ihracatı yüz güldürdü

Samsun'dan Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a 3 bin ton karnabahar ihraç edildiği bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Ovası'nda yetiştirilen kış sebzelerinin üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Ovada yetişen karnabahar, pırasa ve brokolinin Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a satıldığı kaydedilen açıklamada, Samsun'dan direkt ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından Bafra Ovası'nda yetiştirilen 3 bin ton karnabahar ve 150 ton brokolinin ihraç edildiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ihracat yapan firmaları ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Son bir ay içinde karnabahar ve brokolinin yanı sıra Almanya'ya 60 ton pırasa ihracatı gerçekleştirildi. Özellikle kışlık sebze üretiminde Samsun büyük bir potansiyele sahip, son dönemlerde yurt içinden ve yurt dışından kentimizde yetiştirilen kışlık sebzelere yoğun talep var. Bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ve çiftçimizin yüzünü güldürdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.