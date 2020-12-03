Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu - Son Dakika

Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu

03.12.2020 11:19

Samsun'da bir asırdan fazla süredir tütün fabrikası olarak hizmet veren tarihi yapı restore edilerek cazibe merkezi haline geldi.

Samsun'da bir asırdan fazla süredir tütün fabrikası olarak hizmet veren tarihi yapı restore edilerek cazibe merkezi haline geldi.

Osmanlı döneminde 1887 yılında inşa edilen yapı, 1997 yılına kadar tütün fabrikası olarak kullanıldı. 20 yıl atıl vaziyette kalan tarihi yapı örnek bir kentsel yenileme projesi kapsamında ele alınarak aslına uygun restore edildi ve 2012 yılında alışveriş merkezi olarak açıldı.

Anadolu mimarisinin tipik özelliklerinden iç avluları ile çok geniş bir meydana sahip 6 bloktan oluşan fabrika ve depolarının restorasyonunun ardından alışveriş merkezine dönüştürülen tarihi yapıda yerli ve yabancı markalara ait 45 mağaza yer alıyor ve bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı, kente kattığı estetiğin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla da öne çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle tarihi bir mekanın yeniden hayata ve ekonomiye kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İpekdal, Samsun'un dünya tütün ticaretinin ve üretiminin merkezlerinden biri olduğunu, tütün fabrikasının da kentin tarihi ve kültüründe önemli bir yeri barındırdığını hatırlatarak, tarihi yapının restorasyonunun ardından kentin buluşma noktası haline geldiğine dikkati çekti.

Adnan İpekdal, "Kültür varlıklarımızı korumak, restorasyonunu yapmak, hayata kazandırmak önemlidir." dedi.

"Tarihi yapı sanat ve estetik yönünden ön plana çıkıyor"

Samsun'un Karadeniz'in en büyük şehri olduğunu vurgulayan İpekdal, şunları söyledi:

"Samsun'daki alışveriş merkezleri yakın ciddi dikkatini çekiyor. Bulvar Alışveriş Merkezi mimari tarzından dolayı sanat ve estetik yönünden ön plana çıkıyor. Tescilli tarihi yapının alışveriş merkezi olarak kullanılması istihdama ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Daha önce bu bina metruk ve atıl durumdaydı. Şehrin en kıymetli noktasında bulunan bu yapının ekonomiye kazandırılmasının şehrin canlılığına, ekonomisine ve turizmine ciddi katkı sunduğunu düşünüyorum."

Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Gaye Özgün de binanın aslına uygun olarak restore edilerek Samsunluların hizmetine sunulduğunu belirtti.

"İnsanlar buraya çok severek geliyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar" diyen Özgün, "Yeni bir yaşam alanı oluşturup kente yeni bir soluk kazandırdığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle endüstriyel anlamda kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açık alanlar, oyun alanları, restoranlar ve mağazalara sahip merkezin toplumun her kesimine hitap ettiğini ifade eden Özgün, "Mimarimizle çok ilgi çekiyoruz. Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Fotoğraf çektiriyorlar. Binanın tarihi hakkında bilgi alıyorlar." diye konuştu.

Özgün, alışveriş merkezinde mağazalar ve kafeler dışındaki alanların açık olduğuna işaret ederek salgın döneminde tedbirleri de üst seviyelere çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu
Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu
Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu
Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu

alışveriş merkezi, Osmanlı, Fabrika, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı         
11:54
10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı 10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı         
11:23
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı         
10:16
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz         
09:58
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 12:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıkılmak üzereyken restore edilen tarihi fabrika cazibe merkezi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei