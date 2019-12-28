Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika

Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

6 saat önce

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu, System.String[]

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samsun il merkezi ve ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin de katılımı ile 80 iş yerinde 39 ekip ve 114 polisin katılımıyla sahte alkollü içki satışına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 166 şişe kaçak ve yapma içki, 102 adet cinsel içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek elde edildi. Olayla, ilgili 2 şahsa 5607 SKM suçundan, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.1 iş yerine açıktan alkol kullandırmak suçundan idari işlem yapıldı.


Ayrıca, 'hakaret' suçundan aranması bulunan 1 şahıs ise yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı. - SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı
Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri
21:26 ADOP'tan "Yeni Yıl Konseri" - Son Dakika Haber
21:02 Bu otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika Haber
21:01 Alaşehir CHP'de yeni başkan Hasçelik oldu - Son Dakika Haber
20:50 İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Son Dakika Haber
20:46 Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika Haber
19:56 AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 21:29:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]