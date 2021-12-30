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Samsun'da yılbaşı önlemleri alındı - Son Dakika

Samsun'da yılbaşı önlemleri alındı

30.12.2021 18:13
Samsun'da yılbaşı önlemleri alındı

Samsun Valiliği, yılbaşında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Samsun Valiliği, yılbaşında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

2 bin 438 personelle gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ifade eden Samsun Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz genelinde; sorumluluk bölgelerine göre İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından emniyet ve trafik tedbirleri planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminalde, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla 31 Aralık 2021 günü ve gecesi 557 ekip, 109 noktada yaya devriye, 4 hava aracı, 1 deniz aracı, 4 dedektör köpek, 28 uygulama noktası olmak üzere toplam 2.438 personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 114 asayiş ekibi, 3 köpek unsuru, 2 hava unsuru (Drone), 30 trafik ekibi olmak üzere toplam 511 personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları, 112 Acil Çağrı Merkezi ve aşağıda belirtilen telefonlarımız ile e-mail adreslerimize bildirmeleri önem arz etmektedir." - SAMSUN

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Samsun Valiliği, alışveriş, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yılbaşı önlemleri alındı - Son Dakika


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